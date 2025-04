Tego się nie spodziewaliśmy! Od kilku lat Natalia Siwiec jest na topie, a to zasługa m.in. jej boskiego ciała i urody. Mężczyźni nie przechodzą obok niej obojętnie, a kobiety niekiedy zerkają z zazdrością. Nic więc dziwnego, że taką seksbombę zapytano o to, czy... uprawiała seks za pieniądze!

Reklama

Jak pewnie łatwo się domyślić, Natalia Siwiec zapewne codziennie odbiera podobne sugestie czy propozycje współżycia za konkretne korzyści. Jest jednak szczęśliwą mężatką, choć to nie studzi zapału jej fanów. Co ciekawe jednak, pytanie o to, czy celebrytka uprawiała seks za pieniądze wypłynęło od... Karoliny Malinowskiej!



To ona zapytała Siwiec wprost o to, czy korzystała z takich ofert. Obie panie mają za sobą modellingowe epizody i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że niedwuznaczne sugestie, to w tej branży chleb powszedni. A więc, co odpowiedział Siwiec na pytanie o to, czy uprawiała seks za pieniądze?

Nigdy w życiu. Nie zamierzam. Nigdy nie musiałam i nie muszę. Wolę dla przyjemności.

Jak widać, sprawa jest oczywista. Zatem wszyscy ci, którzy podejrzewali Siwiec o takie praktyki, powinni 2 razy przemyśleć to, co powiedzą na głos!

Reklama

Having fun with friends is all You need. @nataliasiwiec.official ❤️❤️❤️ #love #smile #friends #summer #fun Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Karolina Malinowska (@karolamalina) 11 Lip, 2015 o 4:45 PDT

Zobacz także:

Szykowna Edyta Herbuś w DDTVN Janiak i Malinowska w rodzinnej sesji z dziećmi Malinowska i Janiak - 12 lat po ślubie, a wciąż zakochani Janiak i Malinowska zaprojektowali kolekcję ubrań