„Hotel Paradise” to reality show emitowane na antenie TVN 7, które jest oparte na amerykańskim formacie „Paradise Hotel”. Program nagrywany jest na Bali, a uczestnicy są zamykani na 7 dni w hotelu. To jest czas na rozkochanie w sobie partnera.

Uczestnicy muszą zrobić wszystko, aby każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u boku. Muszą uwodzić, zawierać sojusze i prowadzić wyrafinowaną grę. Wszystko po to, aby jak najdłużej zostać na Bali i dotrzeć do finału, w którym do wygrania jest 100 tys. zł.

Czy Marietta jest w ciąży?

Zwycięzcami pierwszej edycji „Hotelu Paradise” jest Marietta Witkowska i Krzysztof „Chris” Ducki. Niestety para kilka dni temu poinformowała o swoim rozstaniu. Ogłosili, że to ich wspólna decyzja.

Mimo to cały czas nie cichną plotki na temat domniemanej ciąży Marietty. Czy faktycznie spodziewa się dziecka?

Stanowczo zaprzeczyła tym plotkom:

Nigdy w życiu nie byłam w ciąży - powiedziała Marietta

