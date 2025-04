Z pewnością znacie serial "Klan", który cieszył się niebywałą popularnością w latach 90. Zwariowana i trzpiotliwa Czesia z "Klanu" prędko zyskała sympatię widzów. Jak wygląda po latach?

W marcu 2014 roku Anna Powierza urodziła córkę, Helenkę. Niełatwo jej jednak było wrócić do formy sprzed ciąży, a nie jesteśmy pewnie czy wiecie, że poza aktorstwem, serialowa Czesia z "Klanu" parała się także modellingiem, choć co prawda amatorskim. Zniknęła z ekranu latem 2013 roku, a teraz pokazała się uśmiechnięta od ucha do ucha, w różowej, obszernej sukience. Uwagę skupiała przede wszystkim twarz:

ONS.pl/kolaż polki.pl

Tak teraz wygląda serialowa Czesia

Anna Powierza w ciąży sporo przytyła, ale cały czasy stara się wrócić do dawnej figury, uważa na to co je i ćwiczy. Zdecydowała się także na rzęsy w stylu Kasi Cichopek, które są co najmniej zbyt wyraziste i przesadzone... Po odejściu z "Klanu" Anna Powierza (z wykształcenia filozof i historyk sztuki) zaczęła studia podyplomowe (logopedię).

