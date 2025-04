Anna Lewandowska nie zwalnia tempa! Znana trenerka, dietetyczka i bizneswoman rozpoczyna współpracę ze stacją TVN. Żona Roberta Lewandowskiego poprowadzi autorski cykl „Sztuki Walki”. O czym będzie i kiedy można go oglądać?

W cyklu Anny Lewandowskiej przedstawiane będą wyjątkowe kobiety, które inspirują lub motywują innych do zmian. Każda z nich opowie swoją niepowtarzalną historię, przedstawi swoją pasję lub walkę z przeciwnościami losu. Każda bohaterka to tzw. fighterka, która odważnie kroczy przez życie.

- Mam styczność z kobietami już od wielu lat pod względem motywacji, treningów. Są to kobiety, z którymi przede wszystkim pracuję. Są to przeróżne historie, przeróżne doświadczenia. Są to kobiety z całej Polski, ale też z zagranicy

- powiedziała Anna Lewandowska w DDTVN.