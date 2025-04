W Nokia Theatre w Los Angeles odbyła się uroczysta gala - rozdanie nagród Creative Arts Emmy Awards 2014. Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd!

Creative Arts Emmy Awards 2014 - rozdanie nagród

Statuetki Creative Arts Emmy Awards przyznaje się od 2007 roku. Traktuje się je jako wstęp do tej głównej gali Emmy Awards, która odbędzie się już za tydzień (25 sierpnia 2014). Prestiżowe statuetki trafiają tym razem nie do aktorów i reżyserów, ale do kostiumografów, operatorów czy dźwiękowców. Na gali pojawiły się m.in. supermodelka Heidi Klum, Cat Deeley, Nikki Reed, Judy Greer czy Kate Mara. Wśród tych znanych pojawiła się również Laverne Cox, amerykańska gwiazda filmowa, która jest transseksualistą. Ciekawostką jest fakt, że Heidi Klum wystąpiła w sukni zaprojektowanej przez uczestnika amerykańskiej edycji show "Project Runway".

