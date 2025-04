Kiedy Ashton Kutcher w "Today Show" zdradził, że on i Mila Kunis spodziewają się synka myślał, że już więcej informacji o życiu prywatnym nie powie. A jednak. Sprawni w liczeniu do trzech szybko zorientowali się, że Kutcher podał do wiadomości, że mała Wyatt rozumie 3 języki obce i ma fenomenalny talent lingwistyczny.

- Rozumie angielski i umie się w nim porozumiewać. Może też zrozumieć hiszpański i powiedzieć kilka słów. To samo dotyczy języka rosyjskiego, ale jeszcze sama nie złoży zdania - pochwalił się na wizji aktor.

Wszystko to z powodu wielokulturowych korzeni. Mila Kunis pochodzi z Ukrainy, a z kolei Kutcher ma irlandzkie, czeskie i niemieckie powiązania rodzinne. Stąd te lingwistyczne umiejętności.

Kutcher przyznał także, że ich córka jest nieprzewidywalna i - jak można było się spodziewać - wyjątkowa. Skąd ten nacisk, by poznawała języki obce w tak młodym wieku? - Rodzice Mili mówią wyłącznie po rosyjsku - wyznał aktor i z ujmującym uśmiechem dodał: - Zajęło mi pół roku, żeby zrozumieć choć trochę, o czym mówią. To język o agresywnym brzmieniu. Nieważne co mówisz, i tak brzmi to jak krzyk. Myślałem, że mnie nie lubią, że ich złoszczę - dodał z uśmiechem Kutcher.

Cóż, pogratulować zdolnej córki i dobrych relacji z teściami, prawda?

