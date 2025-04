Michał Wiśniewski słynie z wyjątkowej fantazji w wybieraniu imion dla swoich dzieci. Celem sławnego taty zawsze było nadawanie potomkom oryginalnych, nietuzinkowych i egzotycznych imion, które z pewnością nie powtórzą się na polskim podwórku. Swoje dzieci z Mandaryną nazwał Xavier i Fabienne, a z Anną Świątczak - Vivienne i Etiennette. Także najmłodszy synek, którego artysta doczekał się z obecną żoną Polą, nosi oryginalne podwójne imię - Falco Amadeus.

Jak się jednak okazuje, kreatywne imiona bywały utrapieniem dla samych dzieci. 17-letnia Fabienne wyznała niedawno w wywiadzie, że obcojęzyczne imię było kiedyś obiektem drwin i docinek w szkole.

Fabienne Wiśniewska chciała zmienić imię

Córka wokalistów wyznała, że miała w szkole kłopoty przez swoje oryginalne imię. Z powodu przykrych komentarzy rówieśników, opuszczała zajęcia i odcinała się od kolegów i koleżanek. Otrzymała wtedy wielkie wsparcie od swojej mamy, która wstawiła się za nią w szkole, a finalnie - przeniosła córkę do prywatnej placówki o bardziej przyjaznej atmosferze.

Teraz na temat rozterek Fabienne wypowiedział się jej tata - Michał Wiśniewski.

– Ja myślę, że Fabienne kochała swoje imię. Dowiedzieliśmy się o tym post factum, ale miała z nim kiedyś problemy, z którymi świetnie sobie poradziła. Ciężko jest mi mówić, co jest w sercu na dnie, ale mówię to, co wiem od swojej córki, co powiedziała mi w oczy, że raczej imienia nie ma zamiaru zmienić. To samo mogę usłyszeć od Eti i od Vivi i tym bardziej od Xaviera – powiedział Wiśniewski.

Lider zespołu „Ich Troje” wyznał także, że inspiracji dla imion dzieci szukał często w postaciach historycznych, świętych patronach, ale także w nazwach miast czy artystach, których podziwia.

