Nowy sezon serialu „Przyjaciółki” pojawi się na antenie Polsatu we wrześniu 2018 roku. Będzie to już 12. seria. hitowej telenoweli. Podobnie jak w poprzednich odcinkach, emocji nie zabraknie! Dowiedz się, co czeka serialowe przyjaciółki: Ingę, Zuzę, Patrycję i Ankę!

Co w nowych odcinkach „Przyjaciółek”?

Zdjęcia do nowych odcinków już trwają! W internecie pojawiły się przecieki na temat tego, co wydarzy się w nowym sezonie. Wiadomo, że Ankę czekają kolejne problemy małżeńskie. Czy ich powodem będzie Wika? Dowiedz się, co w 12. sezonie „Przyjaciółek” z materiału wideo!

