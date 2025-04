Ten rok należy do Ewy Chodakowskiej. Spektakularny sukces, książki, wywiady, okładki, pokazy mody i... coraz większa liczba wrogów. Zapowiadająca się znakomicie kariera trenerki ostatnio utknęła w dziwnym punkcie. Z serwisów plotkarskich i tygodników opinii krzyczą nagłówki sugerujące, że Ewa działa impulsywnie i nie do końca panuje nad tym, co publikuje w sieci.

Reklama

Kilka dni temu Chodakowska umieściła wpis, w którym poprosiła swoją fankę o... opuszczenie jej Facebooka. Tylko dlatego, że tej nie podobał się zbyt umięśniony brzuch innej fanki.

Co Ty robisz na mojej stronie?? Ten brzuch nie jest kobiecy?? A co jest kobiece?? Kobieta!!! Która czuje się pewnie, która zna swoją wartość, która nie boi się wyzwań (...) Dobrze jest mieć swoje zdanie, ale lepiej jest mieć pojęcie w temacie, zanim otworzy się tę rozszczekaną buźkę i skrzywdzi kogoś kto sobie na to nie zasłużył.. Takie dla Was proste... parę klepnięć w klawiaturę... i jakże puste!!!

Wczoraj z kolei Ewa opublikowała wpis pod jednym z linków, w którym z oburzeniem odniosła się do swojego sukcesu:



Trenerzy negujący moją pracę, chcieliby być na moim miejscu... Osoby trenujące ze mną osiągają najlepsze efekty. Trenuje ze mną setki tysięcy osób, kontuzje będą się zdarzały, podobnie jak w bieganiu... Nie znam w Polsce drugiego trenera, który osiągnął takie wyniki w pracy jak ja.. dlaczego miałabym słuchać trenerów, którzy nie są dla mnie autorytetem?

Oba wpisy zniknęły z sieci po kilku minutach. Całą sprawę skomentowała już Karolina Korwin-Piotrowska:



Ktoś powinien jej odciąć dostęp do netu i to natychmiast, bo się wykończy. a byłoby szkoda. może niech pojedzie na jakiś urlop, bez mediów. koniecznie. ją to przerasta, strasznie się emocjonalnie nakręca, nie powinna wdawać się w żadne dyskusje w necie i obrażać kogokolwiek. ona nie gwiazdorzy, ja to przerasta. stara zasada szołbizu z krajów mądrzejszych od nas brzmi- jesli cie atakują nie zauważaj, albo to obśmiej. obśmiać jak widać zupełnie nie umie. nie zauwżać też nie umie. wiec dyskutuje i strzela sobie w stopę. Niestety.

Dodajmy, że sporo negatywnego PR-u zapewniła Ewa sobie zachowaniem na premierze książki, z której wypraszała fotoreporterów. Ci z kolei odpłacili pięknym za nadobne i na rozdaniu Róż Gali kiedy Chodakowska weszła na ściankę by zapozować do zdjęć, solidarnie opuścili aparaty.

Co o tym sądzicie? Czy kariera Ewy Chodakowskiej zmierza w kierunku przeciwnym niż zapowiadało się?

Zobacz także:

Reklama

"Z mediów korzystam w określonym celu"

Chodakowska z mężem promują książkę

Tak wygląda apartament Ewy Chodakowskiej

Anna Lewandowska lepsza od Ewy Chodakowskiej!