Agnieszka Kaczorowska-Pela urodziła! Gwiazda właśnie ogłosiła, że druga córeczka pojawiła się na świecie.

Reklama

Z końcem lipca małżeństwo doczekało się drugiej córeczki, a dwuletnia Emilka siostrzyczki. Pokoik dla kolejnej pociechy tancerka przygotowała już wcześniej. Małżeństwo postawiło na piękne, tradycyjne imię dla dziewczynki. Nazwali ją Gabriela, czyli w zdrobnieniu Gabrysia.

Agnieszka Kaczorowska-Pela postanowiła zaspokoić ciekawość fanów i imię dla swojej drugiej córeczki zdradziła już kilka miesięcy temu, w Dniu Matki. Aktorka opublikowała wówczas zdjęcia ze swojego baby shower, gdzie pozowała ze starszą córką Emilką, a w ręku trzymała drewnianą tabliczkę z imieniem „Gabrysia”. Pod fotografią mogliśmy przeczytać:

Jestem mamą Emisi i będę mamą Gabrysi. Takie właśnie imię wybraliśmy dla naszej kolejnej królewny i mam ogromną nadzieję, że team #EmiiGabi, to będzie prawdziwa siostrzana moc.

Sprawdź, znaczenie imienia Gabriela, skąd pochodzi i jakie cechy opisuje.

Znaczenie imienia Gabriela

Gabriela jest kobietą zasadniczą, przebojową i bardzo energiczną. Nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu. Swoim entuzjazmem potrafi zjednywać ludzi, dzięki czemu może Gabriela może się pochwalić licznym gronem znajomych. Lubi życie towarzyskie.

Choć w nieustannej aktywności czasem bywa zbyt apodyktyczna wobec otoczenia. I tym może zrażać innych. Gabriela to numerologiczna Jedynka, którą cechuje indywidualność. Wie czego chce od życia i odważnie po to sięga. Jedynki lubą też skupiać na sobie dużo uwagi innych, co może być odbierane jako wada.

Pochodzenie imienia Gabriela

Gabriela to żeńska forma imienia Gabriel. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza Bożego wojownika. Według islamu archanioł Gabriel podyktował Koran prorokowi Mahometowi. Imię Gabriela do Polski zawitało dopiero w XIX wieku.

Gabriela - odpowiedniki w różnych językach

Język angielski – Gabrielle

Język francuski - Gabrielle

Język włoski - Gabriela, Gabriella

Język niemiecki - Gabriele, Gabi

Język portugalski - Gabriela

Język hiszpański - Gabriela

Język rosyjski - Габриэлла

Język ukraiński - Габрієлла

Gabriela - sławne osoby o tym imieniu



Gabrielle Coco Chanel – francuska projektantka mody,

Gabriela Kownacka – polska aktorka,

Gabriela – Gaba – Kulka – polska wokalistka,

Gabriela Sabatini – tenisistka argentyńska,

Gabriela Mistral - chilijska poetka, laureatka Nagrody Nobla,

Gabriela Kornacka - polska piłkarka ręczna,

Gabriela Muskała - polska aktorka.

Imieniny Gabrieli



Gabriela obchodzi imieniny 10, 25 stycznia, 7, 10, 19, 27 lutego, 18, 24 marca, 17 lipca, 29 września, 17 października, 19, 27 grudnia. Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Gabrieli jest 17 października.

Czytaj także:

Agnieszka Kaczorowska dwa lata temu urodziła córkę: "Najwspanialsze 2 lata mojego życia"

Mąż Agnieszki Kaczorowskiej zdradził szczegóły jej porodu! Tak pomagał jej urodzić Gabrysię