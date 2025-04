Sezon ogórkowy trwa, ale od czasu do czasu nawet latem gwiazdy wychodzą na czerwone dywany. Ostatnio odbyło się kilka imprez, w tym prezentacja jesiennej ramówki TVN. Zobaczcie zatem co noszą gwiazdy latem 2016.

Ubrania i dodatki, które kochają gwiazdy

Na prezentacji nowych programów TVN Marta Wierzbicka postawiła na letni look, który uzupełniła atłasowymi czółenkami na słupku w kolorze złota. Buty pochodzą ze specjalnej kolekcji Badury stworzonej do spółki z duetem Bizuu. Model świetnie pasować będzie również do prostych dżinsów - ekstrawagancka jest w cenie!

Małgorzata Kożuchowska postawiła na ekscentryczną wręcz stylizację, którą połączyła z ciekawym modelem pierścionka. Złote cudeńko pochodzi z nowej kolekcji Swarovski i kosztuje ok. 449 złotych.

Zobacz cały look Małgorzaty Kożuchowskiej

Marta Wierzbicka - buty Bizuu x Badura, Małgorzata Kożuchowska - pierścionek Swarovski - fot. ONS.pl

W Warszawie na otwarciu pewnego butiku pojawił się również dosyć spory tłum gwiazd. Wśród nich zauważyłyśmy Osi Ugonoh. Zwyciężczyni polskiej edycji Top Model: Zostan Modelką wybrała, jak zwykle look, który łączy sportowy styl z odważnym i seksownym. Skórzana spódnica i crop top przecięty kamizelką w kwiatowy wzór - efekt fantastyczny! Modelka miała na sobie buty Pumy, model Fierce z jesienno-zimowej kolekcji.

Na tym samym evencie pojawiła się również Agnieszka Kaczorowska. Aktora, a ostatnio przede wszystkim tancerka postawiła na prosty zestaw z torebką hiszpańskiej marki Tous. Model Kaos Shock kosztuje ok. 1000 złotych.

Osi Ugonoh - buty Puma Fierce, Agnieszka Kaczorowska - torebka Tous - fot. ONS.pl

Podczas ramówki TVN, największym zaskoczeniem była Agnieszka Chylińska. Wokalistka lubi szokować. Tym razem nawet nie wiemy jak mamy skomentować jej look... A co miała na sobie? Swój zestaw na nastolatka z lat 90. skontrastowała odważnym naszyjnikiem choker z napisem MEOW. Znalazłyśmy go na stronie marki Killstar - aktualnie jest na przecenie, kupicie go za ok. 200 złotych.

Zaś Karolina Gilon tym razem postawiła na futrzane klapki zaprojektowane przez Rihannę dla Pumy. Model, który był największym hitem sezonu w eleganckiej i lekko ekstrawaganckiej stylizacji prezentuje się bardzo zacnie :)

Agnieszka Chylińska - choker Killstar, Karolina Gilon - klapki Puma Fenty by Rihanna - fot. ONS.pl

A na koniec coś z wysokiej mody. Agnieszka Szulim, jak zwykle miała na sobie miliony - no, może tysiące. Wiązane botki i koronkowa sukienka pochodzą z kolekcji Chloe. Same buty to koszt ok. 5000 złotych. Zaś Tamara Arciuch, która aktualnie jest w ciąży, postawiła na cekinową sukienkę duetu Bohoboco. Dowiedziałyśmy się, że jest aktualnie na przecenie i kosztuje ok. 1300 złotych. Jak wam się podobają ciuchy polskich gwiazd?

Tamara Arciuch - sukienka Bohoboco, Agnieszka Szulim - sukienka i botki Chloe - fot. ONS.pl