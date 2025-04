Cleo i Donatan rozpoczęli kilka lat temu swoją wspólną muzyczną drogę. Wokalistka zawdzięcza mu wszystko: swój pseudonim, piosenki, image i… aktualny stan konta. Postanowiła mu się odwdzięczyć i na urodziny sprawiła mu wygodny, luksusowy samochód – Mercedesa GLE Coupe. Marzenie każdego mężczyzny, zabawka dla „dużego chłopca”, ktorym jest Don - powiedziała.

Cleo pomogła 6-letniej Julce i spełniła jej marzenie