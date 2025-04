Ciężarna Paulina Sykut-Jeżyna jest największą gwiazdą "Tańca z gwiazdami" i nikt nie może temu zaprzeczyć. Dziennikarka z odcinka na odcinek wygląda coraz piękniej i to do tego stopnia, że złośliwcy sugerują, że prezenterka wcale nie jest w ciąży (!). Podczas ostatniego odcinka programu, prezentowała się zjawiskowo.

fot. ONS.pl

"Gdzie ten brzuch?!" - komentują widzowie programu zdumieni filigranową sylwetką Sykut-Jeżyny. Co i rusz pojawiają się plotki, że dziennikarka nie spodziewa się dziecka, bo mimo zaawansowanej ciąży, krągłości są "niewystarczająco" widoczne. Czy to reakcja "wow", b to nierealne, by tak pięknie wyglądać, kiedy zbliża się termin porodu czy mechanizm zawiści?

Wiadomo, że telewizyjne show wiąże się z dopracowaną stylizacją włosów, makijażem i kreacją jak z bajki, dlatego prezenterka jawi się widzom jako wizerunek aż nadto doskonałej przyszłej mamy. Ale więcej mówi nam o niej jej Instagram, niż taneczny program.

Paulina Sykut-Jeżyna cieszy się macierzyństwem i daje temu wyraz w społecznościach i na wizji. Para spodziewa się swojego pierwszego dziecka i wiemy już, że będzie to dziewczynka. Szczęśliwi rodzice wybrali imię (Róża). Teraz tylko czekają na pojawienie się dziecka na świecie.