W maju wyszło na jaw, że Marta Żmuda-Trzebiatowska spodziewa się pierwszego dziecka. Kiedy w ubiegłą sobotę pojawiła się na premierze spektaklu pt. "Otwarcie sezonu", trudno było oderwać od niej wzrok

Ciężarna Marta Żmuda-Trzebiatowska wygląda kwitnąco

Marta Żmuda Trzebiatowska pojawiła się na premierze teatralnej, by wspierać swojego męża Kamila Kulę, który zagrał jedną z głównych ról w spektaklu "Otwarcie sezonu" w Teatrze Kwadrat. Oboje wyglądali na szczęśliwych i spełnionych - nie da się ukryć, że Marta Żmuda-Trzebiatowska o wiele bardziej przykuwała uwagę z racji bardzo widocznego już brzuszka.

Marta Żmuda Trzebiatowska - jakie ma plany?

Marta Żmuda-Trzebiatowska celowo wycofała się z pokazów, imprez czy bywania na salonach. W jednym z wywiadów wyznała, że chce cieszyć się okresem ciąży w spokoju. Najprawdopodobniej jest w 6. miesiącu ciąży.

- Właściwie ja chodzę tylko na premiery teatralne, kinowe, na te rzeczy, które mnie interesują. To jest też tak wyjątkowy stan, że wydaje mi się, że warto go przeżyć trochę w skupieniu. Dzisiaj musiałam stanąć na wysokości zadania i wspieramy męża. (...) Propozycje, które mnie interesowały zdecydowały właściwie, w którym kierunku poszłam, ale nie ukrywam, że też to skupienie bardziej na życiu prywatnym plus na takiej pracy bardziej intymnej (teatr) chyba jednak też mi bardziej odpowiada – wyznała.

Jak prędko wróci ona do pracy?

- Jeszcze nic nie planuję, nic nie wiem. Jest to na razie po prostu jedna wielka przygoda – powiedziała w rozmowie.

Warto przypomnieć, że nie tylko Marta Żmuda-Trzebiatowska jest w ciąży! Także inne gwiazdy wyczekują przyjścia na świat swoich pociech, m.in. Natalia Siwiec, Maja Bohosiewicz, Magdalena Lamparska.

