Skąd się wzieły doniesienia o ciąży czołowej polskiej topmodelki? Anja Rubik jest często pytana o ciążę, ale tym razem to ona rozpoczęła temat. Więc co z tym powiększeniem rodziny?

Złośliwi zarzucili hasło, że znana modelka ostatnio trochę przybrała na wadze. Pojawiły się domysły, że Anja Rubik spodziewa się dziecka! Modelka ma 31 lat, jest od kilkunastu sezonów na szczycie, więc może sobie pozwolić na pierwsze dziecko. To, że myśli o powiększeniu rodziny, wiadomo już od roku. Anja przyznała jakiś czas temu w wywiadzie dla "Vivy!":

Nie mam już 23 lat, choć czasami tak mi się wydaje, tylko 31 i jeśli chcę mieć rodzinę, to pierwsze dziecko powinnam urodzić w najbliższych latach, bo z drugim podobno jest już łatwiej.

Czy zatem ten czas już nadszedł? Menadżerka gwiazdy wypowiedziała się w tej sprawie jednoznacznie, ale nie wykluczając dużego prawdopodobieństwa, że niebawem potwierdzi taką informację.

Anja nie jest w ciąży, ale z każdym rokiem intensywniej o tym myśli i zapewne niedługo będę ogłaszać dobrą nowinę.

Dodała także, że Anja pracuje nad nowymi projektami, które wymagają jej dyspozycyjności i skupienia. Ciąża mogłaby pokrzyżować te plany, a nie wiadomo jak wpłynie na jej zdrowie. Modelka jest stale w rozjazdach i dużo podróżuje, a ciąża mogłaby znacząco wpłynąć na jej mobliność. Jeśli Rubik zdecyduje się zostać mamą, to z pewnością nie zaszkodzi to jej karierze. Trend się zmienia: klienci chętnie zatrudniają do kampanii reklamowych modelki w ciąży, zwłaszcza te, ktore wypracowały sobie silną pozycję w branży.



Nawet na wybiegach coraz częściej można zobaczyć przyszłe mamy eksponujące brzuszek.

– zapewnia mendażerka gwiazdy.

To się zgadza: największym wydarzeniem ubiegłorocznego pokazu domu mody Chanel była Ashleigh Good, która zaprezentowała przepiękną suknię ślubną, a była w 7 miesiącu ciąży. Do porodu pracowały Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, a Heidi Klum wyszła na wybieg w pokazie bielizny Victoria’s Secret już 6 tygodni po urodzeniu dziecka! Zatem Anja Rubik i jej mąż zdecydowanie mają wolną rękę jeśli chodzi o staranie się o potomstwo.

