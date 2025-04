Christopher Lee, aktor znany przede wszystkim z roli Sarumana we "Władcy Pierścieni", odszedł w niedzielę, 7 czerwca 2015 roku. Miał 93 lata.

Trylogia "Władca Pierścieni" i rola złego białego czarodzieja przyniosła mu niewyobrażalny rozgłos. Wizytówką brytyjskiego aktora był głęboki, donośny tembr głosu - to ta szczególna cecha sprawiła, że swoją karierę rozpoczął od... grywania epizodów w horrorach!

Christopher Lee: przyczyna śmierci

Aktor dożył sędziwego wieku 93 lat. Informację o śmierci Christophera Lee potwierdził dziennik The Guardian. Filmowy Saruman zmarł w szpitalu. Przyczyną śmierci były problemy z oddychaniem i krążeniem krwi. Informacja o śmierci aktora wypłynęła do mediów dopiero 4 dni po jego odejściu na prośbę żony Christophera Lee. Para była małżeństwem przeszło 50 lat.

Aktor urodził się w 1922 roku w Londynie w rodzinie o szlacheckim rodowodzie. Był synem pułkownika i hrabiny, która zasłynęła jako niebywała piękność. W młodości służył w brytyjskiej armii w czasie II wojny światowej. Co ciekawe, był kuzynem Iana Fleminga, autora książek o 007, czemu poniekąd zawdzięcza rolę w jednym z filmów o słynnym agencie.

ONS.pl

Filmy z Christopherem Lee

Aktor był prawdziwym znawcą twórczości Tolkiena. Nie tylko pasjponował się literaturą fantasy, ale zgłębiał cały jej rodowów. Towarzyszył przy tworzeniu scenariusza do każdej części trylogii "Władca Pierścieni". Lee oprócz grania w filmach, parał się także muzyką. Gościnnie występował na koncertach zespołów heavymetalowyc - jego głos był nie do podrobienia!

Christopher Lee pobił Rekord Guinessa jeśli chodzi o liczbę filmów z jego udziałem. Jego pełny dorobek to 250 ról produkcjach kinowych i telewizyjnych! Zagrał między innymi w filmach takch, jak:

"Gwiezdne Wojny"

Trylogia "Władca Pierścieni"

"Hobbit. Niezwykła podróż"

"Mroczne cienie"

"Nocny pociąg do Lizbony"

"Złoty Kompas"

"Jeździec bez głowy"

"Mojżesz"

"Złodziej tęczy"

