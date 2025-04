17 września w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie butiku Solo Idoni. To pierwszy w Polsce multibrand stricte z włoskimi markami, dlatego przykuł uwagę dobrze sytuowanych celebrytek.

Kto się pojawił? Oczywiście nie zabrakło Kingi Rusin oraz jej przyjaciółki, którą media ostatnio bardzo się przypatrują z racji ciąży Karoliny Ferenstein-Kraśko . stanowiący finezyjną alternatywę dla osób poszukujących czegoś nowego i odmiennego.

Celebrytki na otwarciu butiku Solo Idoni

To, co zwróciło naszą uwagę, to Rozalia Mancewicz. Miss Polonia 2010 wygląda na odmienioną. Bardzo schudła, makijaż wysotrzył także jej rysy twarzy. Występowała na pokazie w kilku stylizacjach - wielu gości jej nie rozpoznało. Rozalia Mancewicz niezmiennie zachwyca urodą, ale czy nie uważacie, że jest trochę niepodobna do siebie?

