Ostatnio panuje moda na wyznaczanie znajomych do różnego rodzaju wyzwań. Tym razem to gwiazdy zapoczątkowały nowy trend! Albo się oblewasz wodą, albo stawiasz kolację! Nowe szaleństwo nazywa się "splash". Jest też druga forma tego zjawiska pod nazwą ALS Ice Bucket Challenge, której celem jest wspieranie organizacji charytatywnej, a jej uczestnicy muszą wylać na siebie wiaderko z.... lodem!

Reklama

Gwiazdy wylewają na siebie litry wody!

Na czym polega cała zabawa? Osoba biorąca udział w zabawie musi nagrać krótki film, na którym oblewa się wodą lub wskakuje do basenu, najlepiej w ubraniach. Następny krok to nominowanie kolejnych osób, które będą musiały zrobić to samo w ciągu najbliższych 48 godzin. Jeżeli któraś z nominowanych osób nie wykona zadania - stawia nominującemu obiad. Nagrany przez siebie film należy następnie umieścić w internecie jako dowód na wykonanie zadania.

Odważniejsza wersja "splasha"

Bardziej wymagającą wersją tej zabawy jest ta, w której nominowani wyrzucają na siebie wiadro z... kostkami lodu! Jeśli "ofiara" nie wykona zadania, musi wesprzeć finansowo organizację charytatywną. Celem jest zebranie jak największej sumy pieniędzy, która zostanie przeznaczona na walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Oczywiście większość z gwiazd, oprócz samego oblania się lodowatą wodą, i tak wpłaca pieniądze na konto fundacji.

Reklama

Zobacz 10 gwiazd oblewających się wodą

Więcej:

Celebryci na premierze... włoskiego makaronu!

Gwiazdy na otwarciu salonu tatuażu Radka Majdana

Znane osoby na pokazie w bardzo drogim hotelu