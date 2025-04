Jesteśmy świeżo po finale 3. już edycji popularnego show „Love Island. Wyspa Miłości”. Program pokazujący atrakcyjnych singli szukających miłości i zabawy w egzotycznym raju ma w Polsce pokaźną rzeszę fanów.

Reklama

W tym sezonie do finału trafiły trzy pary, które po zakończeniu programu zyskały już niemal miano celebrytów. Chodzi o Mateusza i Caroline, Anię i Czarka oraz Walerię i Piotra. Główną nagrodę zdobyli Mateusz Zacharczuk i Caroline Juchniewicz, którzy wzbudzili największą sympatię widzów.

Caroline przeprowadzi się do Polski?

Juchniewicz, choć ma polskie pochodzenie, do tej pory mieszkała w Kanadzie. Dla związku z Mateuszem postanowiła jednak przenieść się do Polski i spróbować kontynuować ich romantyczną relację. Mimo to para nie zamieszka od razu wspólnie. Dlaczego? Caroline zdradziła powód, dla którego podjęła taką decyzję.

Znamy się niecałe dwa miesiące, to trochę za szybko, żeby razem zamieszkać. Zobaczymy jak to będzie w niedalekiej przyszłości - zdradziła Juchniewicz

Mateusz popiera słowa partnerki i również uważa, że ze wspólnym gniazdkiem powinni trochę poczekać i dać sobie szansę na lepsze poznanie się i rozwój swojego związku.

Reklama

Czytaj także:

13 lat temu podbiła serca Polaków występem w „Mam Talent”. Czym Klaudia Kulawik zajmuje się dzisiaj?

Krzyztof Gojdź dostanie własny program w USA? Chirurg plastyczny gwiazd przez lata robił karierę w TVN

Mąż Tamary Arciuch pomoże jej wygrać „Twoja twarz brzmi znajomo”? Zaskakująca odpowiedź aktorki