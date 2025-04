Za nami 3. edycja popularnego show „Love Island. Wyspa Miłości”. Uczestnicy zyskali już miano celebrytów, a ich losy po programie śledzą w mediach społecznościowych setki tysięcy osób.

Tegorocznymi zwycięzcami show są Mateusz Zacharczuk i Caroline Juchniewicz. Mateusz od urodzenia mieszka w Polsce, jednak Caroline dorastała i zamieszkuje na stałe w Kanadzie.

Caroline o powrocie do Polski

Caroline zdradziła jednak, że w związku z uczuciem do Mateusza zamierza wrócić do Polski. Zwyciężczyni „Love Island” próbowała już kiedyś wrócić na stałe do ojczystego kraju, jednak nie spodobało jej się wtedy. Dlaczego?

Mieszkałam wtedy blisko gór, w Zakopanem. Dużo pracowałam z domu, miałam dużo rodziny i przyjaciół, ale nie umiałam się odnaleźć w małym mieście. Była to za duża różnica kulturowa - zdradziła Juchniewicz

Teraz jednak Caroline wierzy, że w Warszawie lepiej potoczą się jej losy. Miasto bardzo jej się podoba, ma tam wielu przyjaciół, no i oczywiście ukochanego, z którym chce spędzać jak najwięcej czasu.

