Czy Cameron Diaz jest w ciąży? Takie informacje pojawiły się w amerykańskich mediach. Wiele jej fanów skrycie ma nadzieję, że 45-letnia aktorka po raz pierwszy zostanie mamą.

Reklama

Całemu zamieszaniu jest winny serwis „Radar Online”, który opublikował aktualne zdjęcia aktorki. Widać na nich, że spacerująca Cameron Diaz swobodnie trzyma się za wyraźnie zaokrąglony brzuszek. To rzekomo wskazuje na fakt, że aktorka jest w ciąży. Diaz nie spieszy się ze skomentowaniem tych rewelacji. Zerknijcie na fotkę poniżej.

Cameron Diaz jest w ciąży?

Aktorka dwa lata temu wyszła za Benji Maddena. Parę sfotografowano podczas spaceru - uśmiechniętych, pogodnych, szczęśliwych. Jeśli informacje o ciąży Cameron Diaz okażą się prawdziwe, to będzie to pierwsze dziecko gwiazdy. Jednak przypominamy, że mieliśmy już do czynienia kilkakrotnie z podobnymi plotkami, które dotyczyły chociażby Jennifer Aniston, której brzuch również był tematem podobnych rozważań.

Aniston tłumaczyła się z zaokrąglonego brzucha, by zaprzestać irracjonalnym plotkom o ciąży

Diaz marzyła o byciu mamą?

Według brukowej prasy, Diaz i Madden marzyli o rodzicielstwie i od dawna starali się o dziecko. Według „Us Weekly” miała im pomóc akupunktura, zdrowa dieta, konsultacje ze specjalistami. Pojawiły się też głosy o próbach zapłodnienia metodą in vitro.

Nie wiedzą jeszcze dokładnie, jak będzie to wyglądało. Czy uda jej się zajść w ciążę naturalnie czy zdecydują się na adopcję lub macierzyństwo zastępcze. Jedno jest pewne - nie poddadzą się. - mogliśmy przeczytać na stronie tabloidu.

Na najnowszych zdjęciach aktorka obejmuje swój powiększony brzuch i można dopatrywać się czułości w tym geście. Czy to oznacza, że parze się udało i zostaną rodzicami?

Czekamy na radosne wieści - potwierdzone, tak jak w przypadku ciąży Evy Longorii.

Reklama

Zobacz:

10 gwiazd, które musiały ukrywać ciąże na planie!Liv Tyler i inne gwiazdy karmią piersią... i nie wstydzą się tego! Zobaczcie zdjęcia!