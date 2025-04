Albert Einstein bez wątpienia jest jedną z najciekawszych postaci w historii nauki. Chociaż jego osoba oraz wkład w wiedzę o fizyce wzbudza wiele kontrowersji, trzeba przyznać, że zawdzięczamy mu ogromny rozwój technologiczny. Kim był prywatnie? Geniuszem? Szalonym naukowcem? Niepoprawnym kobieciarzem? Zwykłym plagiatorem? A może każdym z powyższych?

Rzeczy, których nie wiedziałaś o Albercie Einsteinie

Genialny fizyk pomimo swojej wiedzy nie dostał się za pierwszym podejściem na wybrany kierunek studiów - wszystko przez to, że oblał egzamin wstępny na politechnikę w Zurychu. Na szczęście nie poddał się i po roku przerwy spróbował ponownie - tym razem z powodzeniem.

Albert Einstein był dwukrotnie żonaty - jego pierwsze małżeństwo z Milevą Marić rozpadło się w 1919 roku, a gdy dwa lata później naukowiec dostał upragnioną Nagrodę Nobla, trafiła ona nie do jego rąk, a właśnie... do jego byłej żony. Teorii na ten temat jest wiele - niektórzy mówią, że była to rekompensata za rozwód i niewierność Einsteina. Inni uważają, że Mileva Marić odgrywała kluczową rolę w formułowaniu teorii względności i jest jej współautorką.

W 1933 roku naukowiec wyjechał na stałe do Stanów Zjednoczonych. Jako uznany badacz i noblista z łatwością wszedł w środowisko nowojorskich elit - jego bardzo bliskim przyjacielem był Charlie Chaplin. Był doceniony jednak także i w wielu innych krajach - zaproponowano mu nawet, by został prezydentem Izraela. Grzecznie jednak odmówił przyjęcia tego urzędu.

Albert Einstein nienawidził nosić skarpetek. Jego wizerunek szalonego naukowca dodatkowo potęgował fakt, że był raczej niechlujny i stronił od przestrzegania zasad higieny osobistej. Nie przeszkodziło mu to jednak, choć już pośmiertnie, w zdobyciu tytułu Człowieka Stulecia, przyznanego mu przez magazyn Time. Albert Einstein był też wzorem przy kreacji wielu popkulturowych postaci - między innymi Mistrza Yody oraz E.T.

