W ostatnim odcinku programu „Rolnik szuka żony 7” widzowie mogli zobaczyć, w jaki sposób rolnicy przygotowali się na przyjazd zaproszonych kandydatek. Oprócz warunków socjalnych widzów zainteresowali także bliscy rolników. Na żeńskiej części publiczności szczególne wrażenie zrobił brat Pawła, Robert.

Młodszy brat rolnika urzekł fanki programu

39-letni Paweł przywitał na gospodarstwie Agnieszkę, Martę i Natalię. Przedstawił je swojemu ojcu i młodszemu bratu. Robert od razu zauważył, że jedna z kandydatek zamiast walizki na kółkach spakowała duży plecak turystyczny, co docenił.

Gdy dziewczyny udały się do swoich pokojów, tata Pawła przyznał w rozmowie z Martą Manowską, że ma 3 synów. Robert, podobnie jak Paweł, jest wolny, więc nie miałby nic przeciwko temu, by program także jemu umożliwił poznanie drugiej połówki.

Prowadząca przyznała, że pomyślała o tym samym...

Co na to Robert? Przed kamerami wyznał, że choć sam nie zgłosił się do udziału w programie, to nie wie, czy nie poszedłby w ślady starszego brata:

Na chwilę obecną nie zamierzam wziąć udziału w programie, ale już życie mnie nauczyło, że niczego nie można wykluczać. Ale nie, na chwilę obecną nie. - powiedział Robert, młodszy brat Pawła.

Bohaterem odcinka został okrzyknięty tata Pawła, który porozumiewawczo spoglądał na młodszego syna. Zażartował, że ma 3 synów, więc potrzebne będą 3 synowe. Od zdjęć do programu do emisji odcinka minęło jednak trochę czasu. Wiadomo już, że jeden z braci w sierpniu tego roku ożenił się.

Internautki od razu zauważyły, że Robert, młodszy brat rolnika jest przystojnym mężczyzną i nie omieszkały skomentować tego w mediach społecznościowych:

- Jak brat zgłosi się do programu to już zaczynam pisać list - Najprędzej to żonę znajdzie tutaj brat - Przystojniak z niego, ciekawe ile ma lat

Mężczyzna uwielbia podróżować po świecie, jego pasja także spodobała się fankom.

