Co łączy tych trzech przystojniaków? Okazuje się, że… kobieta! I to nie byle jaka, bo Gwyneth Paltrow.

Nie, nie oznacza to, że panowie się nią dzielą.

Każdy z nich swego czasu, licząc od lat 90., był w związku ze sławną aktorką.

Blondłowłosa 43-letnia„łamaczka serc” przyznała ostatnio, że miała spore problemy z ustatkowaniem się.

Dlatego gdy w 2003 roku wzięła ślub z Chrisem Martinem nikt nie spodzewał się, że związek potrwa dłużej niż 3 lata.

Powód? Jest ich w zasadzie kilka, a pierwszy z nich, to niestałość w uczuciach.

Mężczyźni Gwyneth Paltrow

Aktorka dość konsekwentnie ucinała swoje relacje z mężczyznami, gdy te przeradzały się albo w coś powazniejszego, albo okazywały się nie do końca "fascynujące".

W latach 90. to Brad Pitt zawładnął serce Gwyneth Paltrow, jednakże przystojny aktor, jak sama przyznała ostatnio w telewizyjnym show, „był dla niej za dobry”.

To ona doprowadziła do rozpadu tego związku, atrwał przez 3 lata od 1994 roku…Gwyneth wyznała, że bardzo długo żałowała tego rozstania.

Z kolei związek Benem Affleckiem Gwyneth uznała za zbyt skomplikowany (a zasadniczo tak wyraziła się o swoim byłym partnerze) i dlatego też trwał on zaledwie rok.

Jest trudny, posiada wiele sprzeczności, a jednocześnie wiedziałam, że to świetny facet. Rożniliśmy się jednak systemami wartości.

W końcu aktorka spotkała – jak mówiła – miłość swojego życia.

Wokalista grupy Coldplay, Chris Martin, przykuł jej uwagę rockowym sposobem bycia i niezależnością.

Para doczekała się dwójki dzieci: córkę Apple Blythe Alison (2004) i syna Mosesa Bruce'a Anthony'ego (2006) i zdecydowała o ostatecznym rozstaniu w 2014 roku.

Na szczęście zarówno Brad Pitt, jak i Ben Affleck, znaleźli szczęście i spokój w stałych związkach, czego nie można powiedzieć o Chrisie Martinie, który niedawno rozstał się z aktorką, Jennifer Lawrence.

