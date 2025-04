Możliwe, że tych przystojniaków pamiętacie z serialu "Rodzina zastępcza". Jakub i Adam Zdrójkowscy mają teraz 17 lat. Dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", Adam cieszy się dziś ogromna popularnością. A co dzieje się Jakubem?

Jakub Zdrójkowski i Adam Zdrójkowski - podobni?

Przyszli na świat w maju 2000 roku i jako dzieci byli niemal nie do rozróżnienia. Mogli płatać figle (co robili), lecz teraz... nie są do siebie wcale tak podobni! Kiedy patrzymy na aktualne zdjęcia braci Zdrójkowskich, trudno uwierzyć, że są bliźniakami.

Adam i Paweł, fot. ONS.pl

Co ciekawe, nie każdy fan serialu "Rodzinka.pl" wie, że Adam Zdrójkowski z ma brata bliźniaka. Ich kariery idą nieco innymi torami. Jakub również rozwija karierę aktorską, bo obaj już jako dzieci stawiali pierwsze kroki w branży i szybko połknęli bakcyla. Jakub pojawił się w serialu "Magda M.", ale... bryluje jako dubbingowiec. Podkłada głos w kreskówkach i filmach animowanych, m.in. "Wielkiej Szóstce" czy "Nawiedzonych", a mniej chętnie gra "twarzą", w przeciwieństwie do Adama.

Wbrew złośliwym opiniom, bracia nie są kopią bliźniaków Marcina i Rafała Mroczków. Sterują swoimi karierami, próbując swoich sił w innych odnogach aktorstwa. Adam próbował też swoich sił w filach o raz reklamach. Zobaczymy, czy obaj udadzą się do szkół aktorskich!

