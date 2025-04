Chrisa Hemswortha chyba zna większość kobiet, które marzą o rycerzu na białym koniu. Odtwórca roli Thora zjednał sobie rzeszę fanek. Jednak jego bracia nie zostają w tyle, Luke i Liam dorównują mu i talentem, i wdziękiem. Zobaczcie, jak przystojni bracia prezentowali się na premierze filmu "Vacation".

Co prawda w nowym filmie amerykańskiej produkcji Chris nie gra głównej roli, ale premiera w Los Angeles była dobrym argumentem ku temu, aby w takiej chwili towarzyszyli mu najbliżsi. Prócz ukochanej żony, Elsy Pataky, na premierze filmu "Vacation" pojawili się bracia Chrisma Hemswortha, Luke i Liam.

Bracia Hemsworth: przystojni i utalentowani

Najstarszy z braci, Luke (33 lata), nie może poszczycić się filmowym dorobkiem, ale za to... jest szczęśliwym ojcem 4 dzieci. W najbliższym czasie zobaczymy go na ekranie w roli żołnierza w australijskim dramacie "The 34th Battalion".

Z kolei najmłodszy z 3 rodzeństwa, Liam, może pochwalić się również dorobkiem medialno-plotkarskim. Popularnym tematem dla prasy młodzieżowej był jego związek z ekranową partnerką, Miley Cyrus, który trwał od początku zdjęć do ostatniego przeboju kinowego Hemswortha "Ostatnia piosenka". Aktor od 4 lat konsekwentnie rozwija swoją karierę aktorską, którą rozpoczął, idąc w ślady swoich braci Chrisa i Luke’a.

Chris jest absolutnym zwycięzcą, jeśli chodzi o uznanie krytyki oraz... kobiet. Jest uznawany za rycerza w szlachetnej zbroi, bowiem nie ma w sobie za grosz zuchwałości i jest prawdziwym dżentelmenem. Jego urok osobisty i szacunek do żony wyniosły go ponad innych aktorów Hollywood.

