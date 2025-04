Agata Młynarska olśniła na jesiennej ramówce TVP. Dopasowana sukienka podreśliła wdzięki, a zwłaszcza biust. Wyglądał rewelacyjnie i to tak bardzo, że aż trudno uwierzyć, że jest naturalny!

Agata Młynarska co i rusz zachwyca nienagannym wyglądem. Perfekcyjnie dobrana fryzura, idealny makijaż, kobiece sukienki... Widać, że prezenterka czuje się świetnie w swoim ciele i nie wstydzi się tego. Do zestawu jej uśmiechów dołączyły także seksowne pozy. Było na co popatrzeć!

Agata Młynarska na jesiennej ramówce

Fotoreporterzy zapewnie nie posiadali się ze szczęścia na widok biustu Agaty Młynarskiej, który w cielistej dopasowanej sukience wyglądał lepiej, niż piersi niejednej nastolatki. Jak Agata Młynarska to robi? Czy to zasługa bielizny? Mamy nadzieję, że dziennikarka nie posunęła się do ingerencji chirurgicznej, ale aż trudno w to uwierzyć!

