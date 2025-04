Za nami 3. edycja „Hotelu Paradise”, do finału której dotarli Basia i Krystian oraz Bibi i Simon. Obie pary były ze sobą od początku show i zbudowały prawdziwe relacje. Bogusia i Simon po powrocie do Polski kontynuują swój związek i chcą nawet razem zamieszkać.

Co ciekawe, przed przyjazdem do rajskiego hotelu, Bibi była świeżo po rozstaniu ze swoim chłopakiem. Zdradziła, czy jej były partner dobrze zniósł jej udział w programie, czy może robił z tego powodu problemy i wymówki.

Mój były... no cóż, musiał to przełknąć. Nie utrzymuję z nim jakiegoś bliższego kontaktu i myślę, że to jest zdrowe. Nie byliśmy przyjaciółmi w tym związku, ani poza nim

- wyjaśniła Bogusia