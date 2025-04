W 3. sezonie „Hotelu Paradise” nie brakło intryg i miłosnych zawirowań. Żadne z nich nie było jednak tak duże, jak relacja Nathalia-Marcin-Kara. Gwoli wyjaśnienia: Nathalia i Marcin mieli się ku sobie i przez długie tygodnie stanowili parę. Kiedy Nathalia została wyeliminowana z programu, liczyła na to, że Marcin poczeka na nią i po emisji będą razem.

Tak jednak nie było. Dwa dni po odejściu Nathalii, Marcin sparował się z Karą, z którą rozpoczął bardzo gorący romans. Jego zachowanie potępiły tysiące internautów i wielu mieszkańców rajskiego hotelu. Sprawę skomentowała też finalistka show, Bibi, czyli Bogusia Brzezińska.

Bibi o sprawie Marcina i Nathalii

Bogusia wyjawiła, że Nathalia wciąż ma żal do Marcina o przebieg ich rozstania i nie wybaczyła mu do końca. Jego zachowanie bardzo ją bowiem zraniło.

Jeszcze tego nie dźwignęła i potrzebuje chyba na to czasu - powiedziała Bibi

Bogusia przyznała też, że jej zdaniem Marcin wysyłał Nathalii sprzeczne sygnały. Z jednej strony ją adorował i obdarzał czułością, z drugiej tłumaczył, że nie zależy mu na związku, a jedynie dobrej zabawie. Co ciekawe, z Karą po programie stworzył trwałą relację i do teraz są razem. Pojawiły się też plotki, że również Nathalia ma już kogoś na oku. To jednak niepotwierdzona informacja.

