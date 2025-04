Uczestnicy telewizyjnych reality show często otrzymują propozycje od chirurgów plastycznych oraz klinik medycyny estetycznej. Wielu z nich korzysta, a za nimi idą w ślady dziesiątki internautów, dlatego tego typu reklama jest dla klinik niezwykle opłacalna.

Niektórzy uczestnicy 3. edycji „Hotelu Paradise” również poddali się tego typu zabiegom: Krystian wykonał zabieg wolumetrii twarzy, a Natalia i Justyna zdecydowały się na odsysanie tłuszczu. Teraz o podobne zamiary zapytana została Bibi, czyli Bogusia Brzezińska.

Generalnie oferty już były. Najchętniej wszyscy by mi wszystko zrobili. Tylko pytanie po co - ja mam 21 lat, kompleksów nie mam. Co by nie trzeba było zrobić to są też inne metody takie jak dieta, siłownia czy jakieś po prostu zabiegi nawilżające, ale nie mam takiej wewnętrznej potrzeby

- wyznała finalistka programu.