Finał 3. sezon „Hotelu Paradise” już za nami. Do ostatniego odcinka dotarły dwie pary. Bibi i Simon oraz Krystian i Basia. To właśnie ci drudzy zwyciężyli i zgarnęli 100 tysięcy złotych nagrody. Jednak o tym, że to właśnie oni mieli szansę stanąć na „ścieżce lojalności”, zdecydowali pozostali uczestnicy show. Dlaczego nie postawili na Bibi i Simona?

Bibi o finale „Hotelu Paradise”

Temat ten poruszyła Bogusia. Wydawać by się mogło, że w show ona i Simon znaleźli wielu prawdziwych przyjaciół. Dlaczego więc reszta uczestników tak tłumnie stanęła po stronie Krystiana i Basi?

Było mi trochę przykro i byłam w szoku. Czułam się trochę jak taka najgorsza osoba. Jakbym nie wiadomo co im zrobiła - powiedziała Bibi

Bogusia pogodziła się jednak z wyborem kolegów i koleżanek i nie ma do nich o to żalu, bo rozumie ich decyzję. Jest jednak bardzo wdzięczna Marcinowi i Karze, którzy oddzielili się od grupy i stanęli za nią i Simonem.

