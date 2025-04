Czy naprawdę musimy wyrzucać aż tak dużo ubrań? A może da się tchnąć w nie nowe życie? Dlaczego stalker oblał kwasem modelkę i jak można się bronić przed takimi prześladowcami? Jak to jest ze szczepieniami, pomagają, czy nie? Jak przygotować dziecko na pierwszy dzień w przedszkolu lub szkole, by nie trzymało kurczowo naszej nogi i nie krzyczało wniebogłosy „Mamoooo, nie zostawiaj mnie”? Tematy, które porusza się w „Pytaniu na Śniadanie”, są zawsze na czasie i dotyczą ludzi i ich codzienności, dlatego tak chętnie włączamy telewizor o 7:55 rano już od 18 lat! Program obchodzi swój jubileusz, a pary prowadzących niezmiennie sprawiają, że zyskuje on na popularności i pozwala rozpocząć dzień z uśmiechem!

Pary "Pytania na śniadanie" to ulubieńcy Polaków

Telewidzowie – wbrew pozorom nie tylko panie, choć to głównie do nich adresowane jest „Pytanie na Śniadanie” – mają swoich ulubieńców i od lat wiernie śledzą poczynania i styl prezenterów.

Pretendujący do miana ulubionej pary Polaków są Marzena Rogalska i Tomasz Kammel. Dziennikarkę, a także autorkę powieści i aktorkę oraz występującego wraz z nią dziennikarza, prezentera, producenta, scenarzystę, trenera i aktora w jednym, widzowie cenią przede wszystkim za poczucie humoru, profesjonalizm oraz ogromne doświadczenie i płynący z niego luz.

Pozostali prowadzący także mają swoich wiernych fanów. Empatyczna Marcelina Zawadzka, modelka i Miss Polonia z 2011 roku oraz dziennikarz, laureat kilku Telekamer Tomasz Wolny to powiew świeżości na antenie TVP. Pod względem kreatywności dorównują im również tancerka Ida Nowakowska, występująca u boku Łukasza Nowickiego.

Widzowie doceniają również Małgorzatę Tomaszewską, dziennikarkę i córka legendarnego bramkarza Jana Tomaszewskiego, której na antenie towarzyszy prawdziwa osobowość telewizyjna, czyli Aleksander Sikora.

Każda z tych par jest inna, ma inną dynamikę i w odmienny sposób kreuje przestrzeń programu, co sprawia, że każdy z duetów prowadzi program na swój własny, unikalny sposób. Na tym polega właśnie siła „Pytania na Śniadanie”! Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule, możemy więc powiedzieć tylko jedno: prowadzących kochamy za to, że są sobą!

Niedługo do „Pytania na Śniadanie” dołączy kolejna para: Kasia Cichopek, uwielbiana przez Polaków gwiazda „M jak Miłość”, oraz Maciej Kurzajewski, dziennikarz, który jest już dobrze znany widzom programu – już kiedyś go prowadził. Zastąpią Macademian Girl, czyli Tamarę Gonzalez Perea i Roberta El Gendy. Czy zyskają podobne uznanie, jak pozostałe gwiazdy? Trzymamy kciuki!

"Pytanie na śniadanie" od kulis

Oczywiście „Pytanie na Śniadanie” to nie tylko prezenterzy, ale także wiele innych, bardzo lubianych przez widzów osobowości: wyjątkowi reporterzy, czyli Mateusz Szymkowiak, Marta Surnik, Ania Lewandowska, Ola Grysz, Ania Soporek i Arek Skarbowski, dbający o porcję najciekawszych newsów, pogodynki – Ola Kostka, Agnieszka Dziekan, Ziemowit Pędziwiatr, Marzena Kawa, dzięki którym zawsze wiemy, jaka aura nas czeka oraz utalentowani kucharze, czyli Jola Kleser, Jakub Steurmark, Celina Statkiewicz, Jakub Budnik, Tomasz Królikowski, Michał Budnik i Joseph Seeletso, dający codzienną dawkę inspiracji w kuchni.

Macie ochotę zajrzeć za kulisy programu? Zapraszamy! Mimo upływu lat ekipa bawi się nadal świetnie ;)

„Pytanie na śniadanie” to ulubiony program śniadaniowy Polaków – niekwestionowany lider oglądalności. Zaczyna się o 7:55 rano, a więc dokładnie wtedy, gdy jego widzowie mają chwilę, by usiąść przed telewizorem z filiżanką kawy, sprawdzić, co słychać na świecie i dowiedzieć się czegoś interesującego. Program jest pełen ciekawych rozmów, poruszających historii, doniesień z życia gwiazd, a także relacji z najciekawszych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych z całego kraju. Nie brakuje w nim także praktycznych porad i przepisów kulinarnych.

„Pytanie na Śniadanie” jest prowadzone na żywo, a to oznacza, że czasem dzieje się coś nieprzewidzianego – jak choćby niedawna wpadka z hamakiem, który zarwał się pod Marzeną Rogalską. Prezenterka wybrnęła z sytuacji z ogromnym wdziękiem. „Ja naprawdę dużo nie ważę – powiedziała ze śmiechem. – Ostatnio nawet parę kilo schudłam!” Luz i poczucie humoru, ciekawe historie i codzienne problemy - tym od 18 lat przyciąga "Pytanie na śniadanie".

Artykuł powstał z udziałem programu Pytanie na Śniadanie