Beyonce nie daje o sobie zapomnieć. Na początku kwietnia piosenkarka zamieściła serię "aluzyjnych" zdjęć na Instagramie, na których pokazuje swój ciążowy brzuch. Fani natychmiast zaczęli doszukiwać się ukrytych informacji dotyczących płci i imion dzieci.

Ciężarna Amal Clooney z mamą! Jak wygląda teściowa George'a Clooneya?

Ale pierwszy problem pojawił się już na poziomie rozpoznania koloru sukienki: to kobalt czy fiolet? Jak się okazuje, przy wróżeniu z odzieży ma to niebagatelne znaczenie. Internautów podzielił kolor sukni i zaczęli kłócić się o odcienie, bo są przekonani, że strój Beyonce zawiera przemyconą informację, czy gwiazda urodzi chłopca i dziewczynkę, dwie dziewczynki, a może dwóch chłopców. Tak twierdzą.

Ważne: na szczęście sukienka nie jest nader zdobna, bo to podniosłoby stawkę. Nie bez znaczenia są również kwiaty, którymi ozdobione są fotografie. Fioletowe i różowe irysy to dla fanów kolejny trop: Beyonce urodzi dziewczynkę. Padły też propozycje imion.

Internauci wróżą z sukienki Beyonce

W komentarzach pod zdjęciami pojawiły się komentarze, że być może będą to Iris (Irys) lub Violet (Fiołek). Beyonce i Jay-Z mogą czerpać z palety barw - w końcu Blue Ivy (Niebieski Bluszcz) jest tego najlepszym dowodem.

Serwis Highsnobiety.com obstawia, że prawdopodobnie para nazwie dzieci korzystając z dwóch członów: Iris Rose (Różowy Irys) albo Purple Violet (Fioletowy Fiołek). Fani też przyglądają się z uwagą kolczykom Beyonce... Ponoć miała je na sobie podczas wykonywania piosenki "If I Were I Boy". Możecie się domyślić, co to oznacza dla instagramowych buckmaherów.

A skąd takie prognozy? Warto cofnąć się w czasie: kiedy Beyonce była w pierwszej ciąży, w jednym z programów telewizyjnych wystąpiła w niebieskich legginsach z kolekcji Alexandra McQueena. Więc można uwierzyć w to, że ubiór ma znaczenie.

Beyonce ogłosiła, że jest w ciąży w bardzo niestandardowy sposób

Trochę trudno uwierzyć w te prognozy i aż dziw bierze, że tysiące internautów prowadzą tak wnikliwe analizy stylizacji piosenkarki. Szkoda, że w starciu ciąża:muzyka, ta druga przegrywa z kretesem.

