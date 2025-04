Beyonce pozwana o plagiat! Przedstawiciel gwiazdy YouTube'a, Messy Mya, z Nowego Orleanu zarzuca Beyonce bezprawne wykorzystanie fragmentu jego nagrania - podają amerykańskie i brytyjskie media. Czy sprawa jest poważna?

Messy Mya właściwie nazywał się Anthony Barré. Został zamordowany w 2010 roku. Popularność zyskał dzięki filmom publikowanym na YouTube. Jego konto obserwowało ponad 22 tys. osób. W singlu "Formation", który promuje płytę "Lemonade", zsamplowany został fragment nagrania Myi.

Będzie sprawa w sądzie?

Jak podaje portal "TMZ", pozew opiewa na ponad 20 mln dolarów rzekomo niewypłaconych tantiemów i zadośćuczynienia. W zasadzie chodzi o... napisy końcowe - skoro zostały wykorzystane fragmenty, to taka informacja powinna się pojawić.

To nie pierwsze zarzuty plagiatu formułowane w związku z tym nagraniem Beyonce. Przed rokiem - w dzień premiery teledysku do "Formation" - Chris Black i Abteen Bagheri zarzucili Beyonce plagiat i wykorzystanie zdjęć z ich filmu dokumentalnego "That B.E.A.T" z 2014 roku. Amerykańskie media cytowały wówczas oświadczenie przedstawiciela Beyonce:

Zdjęcia z filmu dokumentalnego zostały wykorzystane za pozwoleniem i z licencją, która otrzymaliśmy od właściciela praw autorskich do tych zdjęć. Otrzymał odpowiednią zapłatę.

Filmowcy zostali wymienieni w napisach końcowych w sekcji zdjęcia. Chociaż ostatecznie twórcy filmowi wycofali zarzuty, media społecznościowe nie zapomniały całego zamieszania.

