Ben Affleck raczej nie uratuje swojego małżeństwa, ale chce ratować siebie. Aktor zamieścił na Facebooku oświadczenie, że po raz kolejny decyduje się na odwyk alkoholowy.

"Chcę żyć pełnią życia i być najlepszym ojcem. To był pierwszy z wielu kroków w stronę wyzdrowienia"



Przyznanie się do słabości i błędów w przypadku Afflecka to rzadkość. Aktor wielokrotnie zaprzeczał swojej winie za rozpad małżeństwa, spekulacje dotyczące jego romansów do dziś nie usłyszały jednoznacznego komentarza z jego strony. Aktor swoim oświadczeniem podkreślił, że chce, by jego dzieci wiedziały, iż zwrócenie się o pomoc w trudnej sytuacji nie jest niczym wstydliwym. Nastąpił przełom w jego życiu? Komentatorzy show-biznesu mówią: on nie ma nic do stracenia, jest w rozsypce.

- Ukończyłem leczenie z uzależnienia od alkoholu; musiałem się z tym mierzyć w przeszłości i będę musiał znów - napisał Ben Affleck na Facebooku w oświadczeniu, które ukazało się we wtorek 14 marca 2017 roku. Media rozpisywały się, że zarudnił pielęgniarkę odpowiedzialną za jego 24-godzinny detoks...

Ben Affleck leczy się z alkoholizmu

Bracia Affleck to rodzeństwo tyle utalentowane, co bulwersujące. Obaj mają za sobą przeszłość, której mogą się powstydzić: uzależnienia, romanse, zdrady czy molestowanie seksualne. Casey Affleck, aktor, któremu zdarzyło się zagrać oscarową rolę (przypominamy o statuetce za "Manchester by The Sea"), kilka lat temu został oskarżony o molestowanie seksualne dwóch scenarzystek, w tym Polki. Sprawa została wyciszona, pozostał niesmak i otwarte pytania o to, jak musiała się czuć Brie Larson, która wręczała mu Oscara.

Ben Affleck najwyraźniej postanowił postawić krok ku nowej wersji siebie. Podziękował za wsparcie m.in. Jennifer Garner, swojej żonie, z którą jest w separacji od 2015 roku.

