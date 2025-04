Dziecko nam nie odbiera naszego świata, i naszych pasji. Trzeba powziąć taką decyzję w głowie, że oczywiście, świat staje na głowie i fika koziołki z przyjściem malca, ale to nie oznacza, że ja muszę przestać biegać, a wróciłam do biegania 2 miesiące urodzeniu Tysia, że nie nie będę podróżowała. Ja po prostu podróżuje z malcem. Nie robić z tego wielkiej sprawy, bo jak ja słyszę, że mam 2-latka nie jest w stanie przyjechać z pociągiem z Krakowa do Warszawy, to łapię się za głowę, bo to znaczy, że to dziecko kompletnie sobie tę mamę podporządkowało - przekonuje Beata