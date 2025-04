Beata Kozidrak, która 5 lat temu przeszła bolesny rozwód, otworzyła się na temat rozstań. Nawiązuje do nich także w swoim najnowszym singlu „Gambit”.

Dziennikarz pytający gwiazdę o rozstania, nawiązał do tekstu jej najnowszej piosenki.

- Czy trudno jest powiedzieć „A teraz odejdź, tam są drzwi”? - zapytał gwiazdę reporter.

- Czy trudno? Jeśli trzeba, to trzeba - odpowiedziała błyskawicznie Kozidrak.

Artystka, która niedawno opublikowała także swoją biografię, stale podkreśla, że zarówno jej książka, jak i nowy nadchodzący album mają zachęcać kobiety do niezależności i wzmacniać ich pewność siebie.

„Gambit” jest o tym, że jeśli jest mężczyzna i kobieta i mają ze sobą walczyć o to, kto jest ważniejszy w rodzinie, to nie jest fajna sytuacja. Nasze życie to szachownica, jest król i królowa. Jeśli jedno rani drugie, to życie staje się niekomfortowe i trudne

- wyznała Kozidrak.