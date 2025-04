To byłaby chyba najbardziej i najgorliwiej wyczekana przez fanów ciąża. Plotki o o tym, że Barbara Kurdej-Szatan spodziewa się drugiego dziecka, nie cichną od kilku lat, jednak do tej pory okazywały się fałszywe i powstawały raczej przez sympatię fanów do aktorki niż z powodu faktycznych dowodów.

Tym razem jednak jest inaczej. Już od wielu tygodni aktorka gorliwie unika tematu powiększenia rodziny, nerwowo się śmieje i zakłada komplety, które skutecznie zakrywają ewentualny ciążowy brzuszek. Chociaż mówi, że zawsze lubiła eleganckie marynarki i spodnie, każdy chyba przyzna, że tym razem naprawdę jest co podejrzewać....

Barbara Kurdej-Szatan podsyca plotki o ciąży

Teraz ten temat na pewno nie ucichnie. Aktorka na swoje InstaStory wrzuciła film, na którym rozpakowuje paczkę z maskami antysmogowymi i antywirusowymi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie moment, w którym pokazała się w lustrze. Jeden bardzo widoczny szczegół przykuł wtedy naszą uwagę...

fot. Instagram @kurdejszatan

Niektórzy powiedzieliby, że to jedynie niefortunne ułożenie luźnej koszulki, ale każda z nas, której zdarza się nosić po domu luźne ciuchy wie, jak wygląda poduszka powietrzna, a jak wygląda materiał wypełniony brzuchem - możliwe, że ciążowym.

Aktorka razem ze swoim mężem mają (póki co) jedną córkę, ośmioletnią Hanię. Niewykluczone jednak, że niedługo ich rodzina się powiększy, a tym samym dołączą do grona gwiazd, które urodzą w 2020 roku.

W obecnych czasach trudno o dobre i podnoszące na duchu informacje, dlatego życzymy aktorce i jej mężowi dużo szczęścia - bez względu na to, czy plotki okażą się prawdziwe, czy nie.

