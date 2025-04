Bez wątpienia jest największą wygraną ostatnich 12 miesięcy! Dziewczyna, o której rok temu nikt nie słyszał, dziś należy do najbardziej rozchwytywanych gwiazd show-biznesu. Jednak kilka tygodni temu wydawało się, że jej błyskotliwie rozwijająca się kariera może utknąć w martwym punkcie. Media doniosły bowiem, że Barbara Kurdej-Szatan (28) za plecami producentów najpopularniejszego rodzimego serialu – „M jak miłość”, do którego obsady miała niebawem dołączyć, podpisała umowę z Polsatem i wystąpi gościnnie w ich sztandarowej produkcji – „Pierwszej miłości”. To ponoć miało doprowadzić do zerwania przez telewizyjną Dwójkę lukratywnego kontraktu z młodą gwiazdą.

Reklama

„Z hukiem wyleciała z serialu!”, ogłosiły portale. Okazuje się, że wszystkie te informacje są wyssane z palca! – Mogę już oficjalnie powiedzieć, że w przyszłym roku dołączę do obsady „M jak miłość”. I wszystko wskazuje na to, że wcielę się w postać Małgorzaty Mostowiak, którą wcześniej grała Joanna Koroniewska – mówi „Party” Kurdej-Szatan. Aktorkę zobaczyliśmy jednak i w „Pierwszej miłości”. Jak to możliwe?! Jak udało nam się ustalić, zdjęcia do polsatowskiej serii Basia nakręciła już kilka miesięcy temu, zanim zaczęła rozmowy z TVP.

A że zagrała tam tylko epizodyczną rolę, odpowiedzialny za „M jak miłość” Tadeusz Lampka nie widzi problemu w tym, żeby pojawiła się teraz w jego serialu. Rola Małgosi Mostowiak zamknie jednak Barbarze drogę do występu w innych produkcjach telewizyjnych, bo jak wiadomo, szefowie „M jak miłość” nie pozwalają aktorom grać w innych serialach. Dla Kurdej-Szatan nie jest to jednak problem, bo jej kariera nie kończy się na rolach serialowych...

Blondynka z reklamy

To była największa kampania reklamowa z udziałem gwiazd w tym roku! Jej pomysłodawcą był Kuba Wojewódzki, który do reklamy sieci komórkowej Play zaprosił m.in. Czesława Mozila, Agnieszkę Dygant i Kamila Bednarka. Ale ku zaskoczeniu wszystkich to nie celebryci stali się ulubieńcami widzów, ale grająca sprzedawczynię telefonów Kurdej-Szatan, która obecnie na swoim profilu na Facebooku ma blisko ćwierć miliona fanów. Za jej sukcesem też stoi Kuba Wojewódzki, bo to właśnie on zaproponował Basi udział w reklamie.

Poznali się na planie drugiej edycji „X Factora”, gdy aktorka była wokalistką zespołu Soul City. – Byliśmy pewni, że Basia zagra swoją rolę perfekcyjnie. A to, że została gwiazdą, jest jej zasłużonym sukcesem! – mówi „Party” rzecznik Playa Marcin Gruszka. Jak się dowiedzieliśmy, sieć planuje w przyszłym roku powtórzyć swoją kampanię z gwiazdami, ale do udziału w niej zaprosi nowe postaci. Jedno się nie zmieni: kontrakt z Barbarą zostanie przedłużony!

Na 6. piętrze

Na talencie komediowym Kurdej-Szatan poznał się też Michał Żebrowski, szef stołecznego Teatru 6. piętro. Basia dostała od niego propozycję zagrania w jednym z najpopularniejszych obecnie spektakli – „Zagraj to jeszcze raz, Sam”, u boku Daniela Olbrychskiego i Kuby Wojewódzkiego. Aktorka zastąpiła w tym przedstawieniu Małgorzatę Sochę, która po urodzeniu dziecka poszła na urlop macierzyński. – Od przyszłego roku będziemy grać na zmianę w tym spektaklu – zdradza „Party” Małgorzata Socha. Żebrowski się nie pomylił. – Kurdej-Szatan ma autentyczny temperament aktorski, wspaniale czuje komedię i ma nieodparty urok sceniczny. W teatrze czuje się jak ryba w wodzie – mówi „Party” Eugeniusz Korin, dyrektor artystyczny Teatru 6. piętro.

Choć obsada „Zagraj...” występuje razem od trzech lat, aktorka szybko stała się częścią grupy. – Pracowaliśmy bardzo intensywnie i rezultat jest taki, jakiego oczekiwałem: i publiczność, i zespół aktorski zaakceptowali i polubili Basię – opowiada Korin. Dobra rola w jednym przedstawieniu zaowocowała kolejną propozycją. Od marca aktorka będzie grała w musicalu „Bromba w sieci”. Poza tym wciąż występuje w dwóch przedstawieniach w teatrze Roma. Czy podoła tym wszystkim obowiązkom i czy nie odbiją się one na jej życiu prywatnym?

Socha ma konkurencję

Aktorka od lat jest w szczęśliwym związku z Rafałem Szatanem, którego poznała w Gliwicach na próbach do musicalu „Hair”. Półtora roku temu zostali rodzicami Hani. – Basia ma już sporą wprawę w godzeniu obowiązków zawodowych z macierzyństwem. W „X Factorze” występowała, gdy jej córeczka była malutka, więc teraz też ze wszystkim da sobie radę. I zawsze może liczyć na pomoc Rafała – wyjaśnia jej przyjaciółka. Wsparcie na pewno się przyda, bo kariera Basi dopiero nabiera tempa! – Jest ogromny głód nowych twarzy, a ona się w to wpisuje. Jeśli chodzi o typ „dziewczyny z sąsiedztwa”, może zagrozić takim aktorkom, jak Małgorzata Socha czy Marta Żmuda-Trzebiatowska. Wszystko zależy od tego, czy będzie potrafiła umiejętnie i z umiarem odcinać kupony od swojej niewątpliwej popularności – mówi „Party” Karolina Korwin-Piotrowska. Akurat o to jesteśmy spokojni!

Reklama

Ewelina Zadrożna