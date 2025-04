Michelle i Barack Obama uchodzą za małżeństwo idealne. Tworzą szczęśliwą, trwałą i pełną rodzinę od 25 lat. Plotki o kryzysie w ich związku można było puścić mimo uszu, ale teraz przestają być jedynie plotkami.

Kryzys w związku Obamów

Po opuszczeniu w styczniu Białego Domu, para udała się na krótki urlop do Kalifornii, skąd następnie wyjechali na Karaiby do zaprzyjaźnionego brytyjskiego miliardera. Fotografowie nie odstępowali ich na krok ciekawi, jak żyją Obamowie jako zwykli ludzie, a nie prezydencka para. Doszukiwano się kryzysu, który rzekomo miał zostać zażegnany. Ale mało kto wierzył, że takowy kryzys w ogóle miał miejsce. Gdzie leży prawda?

Obamowie się rozwiodą?

Tabloid „RadarOnline” zaznacza, że były prezydent nie może doczekać się rozwodu. Jeśli to tylko pomówienia, to bardzo mogą dotknąć prezydencką parę. Ponoć Michelle zgodziła się na ugodę w wysokości 25 milionów dolarów. Rzekomo Obama na ten moment chce skupić się wyłącznie na sobie i korzystać z życia. Trudno nam w to uwierzyć...

National Enquirer kilka lat temu szukał sensacji w alkowie Obamów - informował, że Barack Obama ma na swoim koncie dwie małżeńskie zdrady. W tuszowaniu zdrad, miało pomagać ówczesnemu prezydentowi Secret Service. Przewidywano, że małżeństwo może rozpaść się po upływie kadencji. Czy została z nim dla dobra prezydentury?

Spisek przeciw Obamie?

Uwaga mediów skupiła się kilka miesięcy temu na tym, że Obama jest widywany bez obrączki na palcu. Obama w jednym z telewizyjnych wywiadów zaznaczał, że specjalnie nie zawsze nosi obrączkę, gdyż nie chce jej zgubić lub zniszczyć. W końcu w ostatnim przemówieniu jako prezydent USA, które wygłaszał w styczniu 2017, we wzruszających słowach zwrócił się bezpośrednio do Michelle. Czy można wierzyć w ich rozstanie?

Michelle, przez ostatnie 25 lat byłaś nie tylko moją żoną, matką moich dzieci, ale także najlepszym przyjacielem.

Nie możemy uwierzyć w doniesienia, że ich małżeństwo było jedynie na pokaz. Wydaje się nam, że mamy do czynienia z nieprawdziwymi i wstrętnymi pogłoskami, które mają na celu zrujnowanie wciąż nieposzlakowanej opinii Obamy. Ale.. Jego nie musi już za bardzo intresować, co piszą o nim brukowce.

