Za nami 19. Charytatywny Bal Dziennikarzy! Impreza odbyła się w sobotę (16 lutego) w Auli Politechniki Warszawskiej. Tegoroczna edycja była ostatnią imprezą cyklu. Dochód z wydarzenia - podobnie jak w poprzednich latach - zostanie przekazany m.in. na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd mediów, polityki, kultury i show-biznesu.

19. Bal Dziennikarzy - kreacje gwiazd

Charytatywna impreza to doskonała okazja nie tylko, by wspomóc potrzebujące dzieci, ale również zaprezentować efektowne stylizacje. Trwa karnawał, a to najlepsza okazja, by włożyć wieczorowe suknie i garnitury.

W tym roku większość gwiazd wybrała klasykę: czerń, biel, ale też bardzo modne odcienie nude. Nie zabrakło koronek, cekinów i innych błyskotek. Uwagę zwróciła Anna Wendzikowska, która postawiła na suknię z głębokim dekoltem. Klasę jak zawsze pokazała Monika Olejnik, która tego wieczoru wybrała białą kreację z rozcięciem.

Bez wątpienie najciekawszą stylizacją wieczoru była suknia Małgorzaty Rozenek. Prezenterka miała na sobie czarną suknię z zabudowaną górą oraz okazałą, asymetryczną spódnicą z białą podszewką.

Na następnych stronach znajdziesz zdjęcia gwiazd, które pojawiły się na imprezie!

