Donald Trump rozpoczął swoją kadencję podpisaniem kilku kontrowersyjnych dekretów, według których uchodźcy, między innymi z Syrii, nie mają prawa wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Jak obiecał, tak zrobił: wstrzymano także wydawanie wiz dla imigrantów z 7 krajów, w których dominującą religią jest islam. Podczas SAG Awards, gali, którą otwierał Ashton Kutcher, padły mocne słowa z ust aktora. Zanim przeszedł do żartów, z jego ust padło parę gorzkich słów.

Aktor dość często wyraża swoje opinie na Twitterze, gdzie tłumaczył, dlaczego przy szacunku do stanowiska prezydenta, nie szanuje polityki Trumpa. Odniósł się także do sytuacji swojej żony, Mili Kunis, która pochodzi z terenów byłego Związku Radzieckiego.

My wife came to this country on a refugee visa in the middle of the Cold War! My blood is boiling right now!

— ashton kutcher (@aplusk) 29 stycznia 2017