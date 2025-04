Nie mamy dobrych wiadomości dla sympatyków Anny Wendzikowskiej. Dziennikarka znana z tego, że przeprowadza ekskluzywne wywiady z zagranicznymi gwiazdami, zaliczyła dużą wpadkę podczas jednej z rozmów.

Reklama

Niedawno pisałyśmy o tym, jak Anna Wendzikowska świetnie radzi sobie w roli mamy przy jednoczesnym wykonywaniu swoich służbowych obowiązków. Kto mógłby ją zastąpić w roli wysłanniczki, przeprowadzającej wywiady z największymi sławami Hollywood? Stres, trema i emocje robią czasem swoje, ale Anna Wendzikowska cieszy się dobrą sławą. Zwłaszcza wśród aktorów, którzy podczas rozmów z nią nie mogą czasem skupić się na konwersacji, bo... uroda Wendzikowskiej kompletnie ich rozprasza. Zresztą nie tylko mężczyźni dostrzegają atuty dziennikarki. Komplementy usłyszała również od Evangeline Lilly czy samej Angeliny Jolie!

"Kobiety pozytywnie mnie odbierają" - powiedziała niegdyś Wendzikowska, niestety jak widać nie zawsze można nadrobić pewne braki urodą...

Zawstydzona Anna Wendzikowska - ale wpadka!

Niedawno mogliśmy obejrzeć wywiad z Sigourney Weaver, prawdziwą ikoną kina. Tym razem to gość dzienniarki zadał pytanie Annie Wendzikowskiej, co nieco utrudniło sprawę. 65-letnia Weaver doprowadziła do nietypowej i wstydliwej dla rozmówczyni sytuacji. Aktorka zapytała Wendzikowską, czy wie, kim był Jerzy Grotowski. Po nieco infantylnej przeczącej reakcji ze strony gospodyni rozmowy, aktorka z poirytowaniem wypaliła:

Jesteś dzisiaj drugą osobą z Polski, która tego nie wie. To był naprawdę największy reżyser teatralny w historii. W latach 70. i 90. Ameryka zwariowała na jego punkcie. Mój mąż pojechał do Polski jako 17-latek, żeby się uczyć u niego i to zmieniło jego życie.



Wendzikowska spłonęła rumieńcem i z pewnością chciała schować się pod ziemię. Usłyszeć słowa krytyki z ust wielkiego autorytetu to dotkliwy cios, niemniej jednak wydaje się nam, że słuszny. Ktoś mógłby się spodziewać, że Wendzikowska posiada szeroką wiedzę w zakresie filmoznawstwa i aktorstwa, jednakże jest inaczej. Dziennikarka stała się obiektem drwin. Słusznie?

Reklama

Zobacz także:

Wendzikowska chwali się pokojem córki

Wendzikowska w ogniu krytyki

Anna Wendzikowska na spacerze z córeczką