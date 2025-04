Większość zapewne myśli, że telewizyjne osobistości, aktorzy i dziennikarki, odpoczywają w luksusowych kurortach na odległych wyspach. Otóż nie musi tak być! Zaprzeczeniem tej tezy jest Anna Wendzikowska, która uwielbia spędzać wakacje w... Polsce!

Dziennikarka co i rusz umieszcza na swoim Instagramie zdjęcia z wycieczek po Polsce. Nieco tułaczy charakter jej życia z racji zawodowych obowiązków powoduje, że śliczna prezenterka przeprowadzająca ekskluzywne wywiady z gwiazdami bardzo dużo podróżuje po Polsce. Podobnie jej partner, Patryk Ignaczak z zespołu Audiofeels wie, co to znaczy życie na walizkach. Zakochani wszędzie zabierają ze sobą małą Kornelię, co skutkuje potem wzruszającymi, pełnymi miłości zdjęciami.

ONS.pl

Anna Wendzikowska na wakacjach

Gdzie wybrała się Wendzikowska na urlop? Okazuje się, że jej podróże ograniczają się do weekendowych samochodowych wycieczek z rodziną. Podczas ostatniego weekendu Anna Wendzikowska odwiedziła nadmorskie polskie perełki - Trójmiasto, Hel, Rewę, Krynicę Morską... Do której z tych miejscowości wróci z ochotą?

Ostatniego dnia zrobiliśmy sobie wycieczkę. Z Trójmiasta pojechaliśmy najpierw do Rewy, a potem wzdłuż wybrzeża w przeciwnym kierunku, drogami krętymi i wyboistymi, ale bardzo urokliwymi. Zatrzymaliśmy się u ujścia Wisły. Potem "Ptasi Raj" - fantastycznie miejsce na Wyspie Sobieszewskiej. Szliśmy lasem przez blisko pół godziny, ale było warto - naszym oczom ukazała się jedna z najpiękniejszych plaż wybrzeża. Na pewno tam wrócimy. Potem promem przeprawiliśmy się przez Wisłę i dalej jechaliśmy wzdłuż wybrzeża mijając Mikoszewo, Jantar, Kąty Rybackie i w końcu Krynicę Morską. (...) Urosła nam Krynica, jest głośna i komercyjna. Pamiętam ją z lat 90. i bardziej mi się wtedy podobała. (...) Marzą mi się spokojne wakacje w takim miejscu. Może w przyszłym roku...

