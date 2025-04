Anna Wendzikowska pod koniec października po raz drugi została mamą. Najpierw skrytykowano ją, gdy wróciła do pracy 6 dni po porodzie. Teraz matki na Instagramie zarzucają dziennikarce próżność i hipokryzję. Zobacz, jakimi zdjęciami gwiazda TVN wywołała burzę.

Anna Wendzikowska pierwszy raz tak odważnie pokazała ciążowy brzuch

Dziennikarka opublikowała na Instagramie zestawienie dwóch zdjęć – z sierpnia, kiedy była jeszcze w ciąży, i z listopada, czyli kilka dni po urodzeniu dziecka. Ma na sobie tę samą sukienkę, więc łatwo można porównać jej figurę przed i po.

„Sierpień v Listopad” – podpisała zdjęcia. Wielu kobietom to się nie spodobało.

Internautki zarzucają dziennikarce, że promuje niezdrową modę na prześciganie się w powrocie do formy po ciąży.

Moda na prześciganie się w powrocie do formy po porodzie jest totalną próżnością, a przede wszystkim hipokryzją. Pokazywanie niby przez przypadek płaskiego brzucha i idealnej figury, serio? Smuteczek

Ledwo co to dziecko trzymasz, ale najważniejsze, żeby udało się pokazać figurę. To się najbardziej liczy, nie?

Niektóre komentujące kobiety nie wytrzymały tego hejtu i ataków na Wendzikowską.

„Dziewczyny opanujcie się. Baba babie wrogiem” – grzmi jedna z komentujących.

Niedawno Ani Wendzikowskiej dostało się za to, że za szybko wróciła do pracy po urodzeniu dziecka. W studiu „Dzień dobry TVN” pojawiła się niecały tydzień po porodzie. Kobiety zarzucały jej, że powinna skupić się na nowo narodzonej córeczce, a nie na karierze.

Gwiazda wtedy nie wytrzymała i odpowiedziała na krytykę. „Córeczki są dla mnie najważniejsze i spędzam z nimi niemal całe dnie. Jestem szczęśliwą mamą, ale że kocham swój zawód i czuję się dobrze, to raz w tygodniu mogę robić swoje” – powiedziała we „Fleszu”.

Przypomnijmy – to drugie dziecko Ani Wendzikowskiej. Gwiazda ma też starszą córkę Kornelię.

