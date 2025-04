Na jednym z popularniejszych amerykańskich portali lifestylowych pojawiło się zdjęcie Anny Muchy. Niestety nie w kontekście nowej sztuki, filmu czy wywiadu dla VIVY! z piękną sesją zdjęciową. Anna Mucha w czapce z pomponem posłużyła serwisowi Brightside.me jako ilustracja do tekstu o tym, w co nie powinny ubierać się kobiety po 40-tce.

Anna Mucha uwielbia prowokować! Ale raczej nie czapkami...

Okazuje się, że (według Brightside.me) kobietom po skończeniu 40. roku życia nie wypada nosić wielu rzeczy - klapków japonek, kolorowych rajstop, bluz z kapturem pożyczonych od faceta, a także… czapek z pomponem! Dlaczego? Bo (w wolnym tłumaczeniu) jak to uzasadniono pod zdjęciem Muchy - „między fascynacją i komedią istnieje cienka granica”.

Fotografię do materiału redaktorzy portalu kupili w polskiej agencji fotograficznej Eastnews. Ze zdjęcia z Anną Muchą w czapce wyretuszowali pompon, zestawili razem ze zdjęciem z pomponem na czapce i pokazali na stronie oraz zamieścili na swoim fanpage’u na Facebooku. Niestety nie zorientowali się, że pani w czapeczce to znana polska celebrytka. Co za tym idzie, nie sprawdzili, że - odnosząc się do ich teorii na temat stylu kobiet „w pewnym wieku” - Anna Mucha ma pełne prawo do noszenia czapek z pomponem, bo jeszcze nie skończyła 40 lat.

I to jest dopiero prawdziwa komedia!

Stronę Brightside.me na Facebooku śledzi ponad 40 mln osób! Czyli więcej niż Polska ma obywateli.

Jak myślicie, czy aktorka weźmie sobie do serca stylowe porady i gdy już skończy 40 lat wyrzuci wszystkie czapki z pomponami i przywdzieje szykowny beret? ;)

