Konflikt rozpoczęła dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska, która znana jest z ciętego języka. Anna Mucha nie pozostała obojętna na gorzkie słowa Piotrowskiej i odgryzła jej się równie uszczypliwie!

Ciekawostką jest fakt, że celebrytki kiedyś się przyjaźniły. Teraz rzucają w swoją stronę mocne słowa. Karolina Korwin Piotrowska zarzuciła Annie, że się sprzedała:

"Rachunki płacić trzeba, a z samego "M jak miłość" człowiek nie wyżyje. Trzeba być Anną Muchą (...), która umie liczyć i w związku z tym, jak już najpierw skonsumowała finansowo swoje macierzyństwo, urodziła dwójkę fajnych dzieciaków i zarobiła na tym sporo pieniędzy (...), to co robić dalej? Wymyśliła sobie, że, jak nie ma propozycji filmowych, bo ich nie ma, to założy portal..." - rozkręca się Karolina w Internecie i dorzuca szyderczo: "Zawsze się zastanawiam, co taki celebryta, który ma inny poziom życia, wie o życiu? To jest krótki czas, kiedy Anna Mucha jest ekspertką od biznesu, potem TVN 24 - jej biust i obok pani Terlikowska, gdzie mówiły o nagości. Potem ekspertka od finansów i bankowości..."