Anna Lewandowska jest nie tylko znaną trenerką i dietetyczką, która motywuje inne kobiety do zdrowego stylu życia. Przede wszystkim jest żoną i matką. Gwiazda fitnessu zawsze zaznacza, że rodzina jest w u niej na pierwszym miejscu. Pięknie opisała to w najnowszym wpisie na Instagramie!

Poruszające słowa Anny Lewandowskiej o miłości i rodzinie

Z okazji walentynek na profilu Anny Lewandowskiej pojawił się wpis o miłości. Dotyczy on różnych odcieni tego pięknego uczucia. Trenerka wyszła od opisania miłości do męża Roberta. Lewandowscy uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Są ze sobą od czasów studenckich. Łączy ich nie tylko gorące uczucie, ale również pasja do sportu, którą oboje przekształcili w pracę.

- Miłość do partnera emanuje podziwem i dumą, bezpieczeństwem i zaufaniem, szacunkiem i życzliwością chcącą wspierać jego działania - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Trenerka wspominała również o miłości do rodziców, a także do dziecka. Anna i Robert Lewandowscy wychowują córeczkę Klarę, która w maju skończy 2 lata. Dziewczynka jest oczkiem w głowie rodziców.

- Miłość do dziecka jest niewyobrażalna, najsilniejsza ze wszystkich miłości, najpiękniejsza, bezgraniczna, bezwarunkowa, na zawsze… - napisała Lewandowska.

Swój poruszający wpis Anna Lewandowska zakończyła słowami skierowanymi do czytelników, którym życzy miłości przez cały rok. My również przyłączamy się do tych życzeń!

