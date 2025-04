Do sieci trafiło zdjęcie Anny Lewandowskiej w bardzo jasnym, nietwarzowym blondzie. Zanim internauci zaczęli się naśmiewać, Lewandowska zrobiła to pierwsza i umieściła na swoim Instastory kilka fotek sprzed lat, śmiejąc się sama z siebie!

Jedno jest pewne - Anna Lewandowska nie wróci do tego odcienia blondu. Jej stare zdjęcia wywołały zamieszanie, bo zanim pojawiły się z jej komentarzem wyśmiewającym ten look, fani byli przekonani, że trenerka przefarbowała się na platynowy blond z żółtym połyskiem, chcąc pójść w ślady.

Lewandowski przefarbował się na siwo. „Mojej żonie się podoba”

Lewandowska pokazała fotki z początków związku z piłkarzem, z towarzyskiego kibicowania oraz z dzieciństwa udowadniając, że jako kilkulatka miała bardzo jasne włosy - to zdjęcie szczególnie upodobali sobie komentujący, bo trafiło do jej galerii na Instagramie. Pokazała także, że w blondzie zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Europy! Co ciekawe Robert, gdy poznał Anię, choć był pod wpływem jej uroku obiecał sobie, że namówi ją na zmianę koloru włosów i... udało się!

Zobaczcie zdjęcia - nie pytamy o waszą opinię, bo trudno wyrazić inną, niż: „nigdy więcej” ;)

