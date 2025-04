Można pomyśleć, że jeśli jest się tak uporządkowaną i zdyscyplinowaną osobą jak Anna Lewandowska, każdy poranek musi wyglądać tak samo - śniadanie, trening, praca. W końcu ciężko znaleźć czas na przyjemności, gdy prowadzi się kilka biznesów, a przy okazji wychowuje dwójkę dzieci! Tymczasem trenerka zdradziła, jak naprawdę wyglądają jej poranki.

Jak można się domyślić, panuje w nich faktycznie rutyna - ale w najprzyjemniejszym znaczeniu tego słowa. Każdego poranka głowę trenerki fitness zaprzątają 3 najważniejsze rzeczy. Wiemy, jakie!

3 rzeczy, o których Anna Lewandowska nie zapomina rano

Po pierwsze, są to oczywiście dzieci. Lewandowscy mają dwie córki - Klarę i Laurę. Każda mama wie, że poranek kręci się właśnie wokół pociech. Poranne powitanie, przygotowanie do całego dnia... Lewandowska Klarę nazywa pieszczotliwie swoim małym budzikiem. Chyba wszystkie mamy kilkulatków zgodzą się z tym określeniem!

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, nie może go więc zabraknąć w porannej rutynie sportsmenki. Oczywiście w zdrowej wersji! Na Instagramie Anny Lewandowskiej często możemy podziwiać śniadaniowe zestawy zarówno jej i jej męża, jak i małej Klary. Nawet na widok dziecięcych porcji można zrobić się głodnym...

Gdy dzieci są wyprzytulane i nakarmione (a też bardzo prawdopodobne, że wybawione), Anna Lewandowska ma codziennie jeszcze jedną rzecz do zrobienia - i jest to SMS do męża. To bardzo urocze, że każdego dnia pamięta o tym, by i jego włączyć w swoją codzienną rutynę!

